В результате конфликта Украина понесёт большие потери и рухнет, такое мнение выразил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Mysl Polska.
Офицер увидел угрозу возникновения в мире ещё одного замороженного конфликта, который создаст множество проблем для части Европы.
При этом Россия, исходя из исторического опыта, осознанных угроз и бремени, продолжит оставаться объединяющим фактором для стран Центральной и Восточной Европы", добавил генерал.
Он предупредил также об угрозе постепенного вовлечения в конфликт большего количества стран, даже если они заявляют об отсутствие такого намерения.
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