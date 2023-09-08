Экс-глава разведки Чехии Шандор: конфликт на Украине обернётся тем, что она рухнет

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В результате конфликта Украина понесёт большие потери и рухнет, такое мнение выразил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Mysl Polska.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Офицер увидел угрозу возникновения в мире ещё одного замороженного конфликта, который создаст множество проблем для части Европы.

При этом Россия, исходя из исторического опыта, осознанных угроз и бремени, продолжит оставаться объединяющим фактором для стран Центральной и Восточной Европы", добавил генерал.

Он предупредил также об угрозе постепенного вовлечения в конфликт большего количества стран, даже если они заявляют об отсутствие такого намерения.