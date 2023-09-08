Полковник Макгрегор заявил о подготовке на Украине свержения Владимира Зеленского

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Среди украинских военных ведутся разговоры по поводу будущего президента страны Владимира Зеленского. Об этом рассказал на своей странице в соцсети бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

На Украине растёт усталость от затянувшегося конфликта с Россией, виновником которого считают главу государства, отметил военный эксперт.

По его словам, внутри ВСУ идёт много дискуссий о том, чтобы убрать Зеленского. Полковник также призвал заключить мир с Россией и остановить боевые действия.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер, заявил, что Украина не может остановить наступление из страха перед Западом.