Остановить наступление Украина, даже при желании сохранить жизни своих граждан, не может из страха перед Западом. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
По словам эксперта, потери Киева не волнуют США, которые заинтересованы в том, чтобы увеличить потери России. И поэтому толкают вперёд Украину, а украинцы не могут сказать "нет".
Среди украинцев сегодня больше потерь, чем контингент американских военных в Европе. Масштаб жертв говорит о безответственной политике НАТО, добавил аналитик.
По его мнению, президенту Владимиру Зеленскому изначально нужно было не ввязываться в конфликт или воспользоваться многочисленными возможностями для его прекращения, чтобы не попасть в ловушку.
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