Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что крупномасштабный конфликт с Россией США не начнут, так как американские генералы осознают свою неспособность одержать победу. Об этом эксперт заявил на своём YouTube-канале.

Фото: "Weapons cleaning" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.