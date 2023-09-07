Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что крупномасштабный конфликт с Россией США не начнут, так как американские генералы осознают свою неспособность одержать победу. Об этом эксперт заявил на своём YouTube-канале.
Аналитик так прокомментировал недавнее высказывание американского журналиста Такера Карлсона о том, что США в следующем году начнут горячую фазу войну с Россией.
Риттер высказал уверенность, что США не смогут выиграть войну с Россией ни обычными вооружениями, ни ядерными. Даже говорить о самой возможности горячей войны глупо, добавил он.
По мнению разведчика, на это не "подпишется" никакой американский генерал, так как они не самоубийцы.
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