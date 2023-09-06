Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высказался по поводу того, почему именно сейчас в Армении состоятся военные учения совместно с США.
Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о дистанцировании России от Закавказья вызвали крайнее недовольство в Москве.
"Армения, как в общем-то любое независимое государство, вправе проводить учения с теми, с кем оно считает нужным. Скорее всего, эти учения были заранее спланированы, поэтому ни о какой демонстрации здесь речи не идёт", — сказал Картаполов в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он также призвал не делать выводов относительно направленности совместных учений и дождаться, пока они начнутся.
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