Картаполов: никакой "демонстрации" в военных учениях США и Армении нет

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Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов высказался по поводу того, почему именно сейчас в Армении состоятся военные учения совместно с США.

Фото: "M1-A1 Abrams tank" by UNC - CFC - USFK is licensed under CC BY 2.0.

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о дистанцировании России от Закавказья вызвали крайнее недовольство в Москве.

"Армения, как в общем-то любое независимое государство, вправе проводить учения с теми, с кем оно считает нужным. Скорее всего, эти учения были заранее спланированы, поэтому ни о какой демонстрации здесь речи не идёт", — сказал Картаполов в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он также призвал не делать выводов относительно направленности совместных учений и дождаться, пока они начнутся.