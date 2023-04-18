Политолог: заявление Пашиняна по поводу Карабаха приближает большую войну

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Последнее заявление Никола Пашиняна, которое касается урегулирования конфликта вокруг Карабаха и территориальных претензий, не является чем-то неожиданным. Так прокомментировал слова премьер-министра Армении о готовности "сделать всё возможное" для подписания мирного договора с Азербайджаном политолог Арман Бошан в беседе с Pravda.ru.

"Заявление Пашиняна надо рассматривать не просто с точки зрения признания территориальной целостности друг друга, а как отказ от российских миротворцев", — считает эксперт.

Он добавил, что последние события в Армении очень напоминают антироссийскую истерию.

"Фактически Пашинян выталкивает Карабах в зону ответственности исключительно России. Но надо понимать, что юридический отказ от признания независимости региона, от решения карабахского вопроса, по сути, означает отказ от мандата российских миротворцев", — заметил аналитик.

Заявление Пашиняна ни в коем случае нельзя рассматривать с точки зрения якобы установления мира. Всё, что делается властями Армении в последнее время, как раз и способствует приближению большой войны. Потому что слабое государство, которое неспособно себя защитить, которое отказывается от своих союзников, естественно, является желанной мишенью для атаки, заключил собеседник издания.

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