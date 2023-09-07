Трамп намерен добиваться переноса своего дела из суда Джорджии

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Экс-президент США, Дональд Трамп, стремится перенести рассмотрение дела о вмешательстве в президентские выборы 2020 года из Фултонского окружного суда в другое место. Это стало известно после появления соответствующего документа в электронной базе данных окружного суда.

Фото: Оpenverse

В этой юридической записи, представленной адвокатом республиканца по имени Стивен Сэдоу, указывается, что Трамп рассматривает возможность переместить дело в федеральный суд. Согласно этому документу, ходатайство о переносе должно быть подано в течение 30 дней с момента объявления Трампу о его невиновности, что произошло 31 августа.

Телекомпания CNN объясняет, что перенос дела на федеральный уровень может предоставить Трампу некоторые преимущества. Это объясняется тем, что если рассмотрение дела останется в суде Фултона, жюри будет состоять из местных жителей этого округа, где Джо Байден, победивший на выборах 2020 года, набрал на 47% больше голосов, чем Трамп. В случае же, если дело будет перенесено в федеральный суд, в жюри войдут жители 10 округов вблизи Атланты, где разрыв в пользу Байдена составлял в среднем 32%.

В среду состоялись первые предварительные слушания по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии в 2020 году. Представители прокуратуры заявили, что планируют допросить 150 свидетелей, и оценили, что рассмотрение дела может занять около четырех месяцев. Однако судья выразил крайнее сомнение в возможности начать рассмотрение всех 19 обвиняемых в октябре, а также отметил, что расследование может занять до восьми месяцев. Кроме того, он отклонил ходатайства адвоката Кеннета Чезбро и экс-адвоката избирательного штаба республиканца Сидни Пауэлл о рассмотрении их дел в ускоренном порядке.