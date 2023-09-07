NYP: Джо Байдена обвинили в неуважении к ветеранам США после его ухода с церемонии

Глава Белого дома Джо Байден продемонстрировал своё неуважение к американским ветеранам, поскольку внезапно ушёл с церемонии награждения. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Президент США Джо Байден покидает мероприятие с участием ветеранов

Судя по видеозаписи с мероприятия, Байден вручил награду 81-летнему ветерану Ларри Тейлору, после чего покинул встречу, несмотря на то, что далее по программе была запланирована заключительная молитва. Такое поведение американского президента не понравилось участникам церемонии, которые проявили отвагу в ходе войны во Вьетнаме.

По словам бывшего военнослужащего ВМС США Шона Райана, Байден часто проявляет неуважение к американцам.

"Постоянное отсутствие уважения со стороны Байдена к кому-либо просто ужасает", — подчеркнул участник мероприятия.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США затягивает украинский конфликт. Это может привести к "уничтожению" Западной Европы, указал телеведущий.