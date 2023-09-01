Такер Карлсон: Байден уничтожает Западную Европу, затягивая конфликт на Украине

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Единственный верный союзник США в лице Западной Европы находится на грани уничтожения, поскольку президент страны Джо Байден затягивает конфликт на Украине. Такое мнение выразил американский ведущий Такер Карлсон.

Фото: openverse.org

В качестве примера журналист привёл "раздавленную" экономику ФРГ. По его словам, Германия столкнулась с кризисом из-за того, что Вашингтон взорвал "Северные потоки".

"У нас есть только один настоящий союзник — Западная Европа. И она разрушается из-за конфликта", — подчеркнул Карлсон в беседе с радиоведущим Адамом Королле, опубликованной на YouTube.

Соединённые Штаты лишились контроля над миром, убеждён журналист. Он добавил, что к такой ситуации привела неверная политика официального Вашингтона. Телеведущий допустил вероятность новой "Великой депрессии" в стране.

Ранее Карлсон заявил, что в 2024 году США развяжут войну против России.