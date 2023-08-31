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Журналист Карлсон: грядёт "горячая война" между США и Россией в 2024 году

0:52
Мир

Американское правительство планирует развязать масштабную войну с Россией уже в 2024 году, заявил журналист Такер Карлсон. По его словам, президенту США Джо Байдену это необходимо, чтобы сохранить власть.

Журналист Карлсон: грядёт "горячая война" между США и Россией в 2024 году
Фото: "M1-A1 Abrams tank" by UNC - CFC - USFK is licensed under CC BY 2.0.

Как подчеркнул Такер, он сомневается в победе Вашингтона, если сложится именно такой сценарий.

"Грядёт горячая война между США и Россией в следующем году. Я не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос. Я думаю, что это политическая мера", — заявил Карлсон в беседе с Адамом Королле на его канале в Сети.

По словам журналиста, всё больше недовольства вызывает у граждан ситуация в стране, на поверхность вплывают незаконные схемы. Масштабные военные действия позволят правительству сосредоточить всю власть в одних руках.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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