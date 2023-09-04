Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган планирует предложить российскому президенту Владимиру Путину своё посредничество по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает Milliyet.
По информации издания, президент Турции заинтересован в прочном мире и стабильной ситуации на Украине. Отмечается, что на встрече с Путиным в Сочи он сообщит о готовности взять на себя функцию посредника.
Как сказано в статье, в этой роли Эрдоган сможет организовывать прямые переговоры, которые позволят прийти к мирному соглашению между Москвой и Киевом.
Помимо этого, журналисты Milliyet допустили, что Россия возобновит своё участие в зерновой сделке по итогам встречи Путина и Эрдогана.
Переговоры лидеров Турции и России состоятся в понедельник, 4 сентября. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, мероприятие запланировано на середину дня.
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