Песков: переговоры Путина и Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября

1:05 Your browser does not support the audio element. Политика

Российский лидер Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи в понедельник, 4 сентября.

Фото: openverse.org

Эту информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Действительно, переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи", — сказал пресс-секретарь руководителя РФ на брифинге.

При этом он добавил, что мероприятие с участием лидеров двух государств запланировано на середину дня. Эта встреча будет первой после выхода Москвы из зерновой сделки.

Ранее журналисты Hürriyet предположили, что Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи обсудят новую формулу реализации договорённостей по зерну. Как пояснили обозреватели, если сделка будет прекращена, мир столкнётся с увеличением стоимости зерна и нефти.

При этом политолог Алексей Ярошенко считает, что Москве не следует возобновлять участие в зерновой сделке, поскольку это будет означать "потерю международного имиджа".