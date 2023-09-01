Российский лидер Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретятся в Сочи в понедельник, 4 сентября.
Эту информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Действительно, переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи", — сказал пресс-секретарь руководителя РФ на брифинге.
При этом он добавил, что мероприятие с участием лидеров двух государств запланировано на середину дня. Эта встреча будет первой после выхода Москвы из зерновой сделки.
Ранее журналисты Hürriyet предположили, что Путин и Эрдоган на переговорах в Сочи обсудят новую формулу реализации договорённостей по зерну. Как пояснили обозреватели, если сделка будет прекращена, мир столкнётся с увеличением стоимости зерна и нефти.
При этом политолог Алексей Ярошенко считает, что Москве не следует возобновлять участие в зерновой сделке, поскольку это будет означать "потерю международного имиджа".
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