Hürriyet: Эрдоган может обсудить с Путиным в Сочи новую формулу "зерновой сделки"

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Новая формула "зерновой сделки", разработанная Анкарой, может стать предметом обсуждения на переговорах президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

Турецкие власти опасаются, что отсутствие договорённостей с Москвой негативно скажет на безопасности черноморского региона. К тому же, это может привести к росту цен на зерновые.

"Мы можем столкнуться с ростом цен на зерно. Нежелательный и негативный сценарий отразится и на мировых ценах на нефть", — предупреждает обозреватель издания Hürriyet.

Глава МИД Турции Хакан Фидан уже ознакомился с позицией Киева, теперь выслушает предложения Кремля, чтобы затем выработать новую формулу, которую обсудят лидеры двух стран.