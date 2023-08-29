Новая формула "зерновой сделки", разработанная Анкарой, может стать предметом обсуждения на переговорах президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.
Турецкие власти опасаются, что отсутствие договорённостей с Москвой негативно скажет на безопасности черноморского региона. К тому же, это может привести к росту цен на зерновые.
"Мы можем столкнуться с ростом цен на зерно. Нежелательный и негативный сценарий отразится и на мировых ценах на нефть", — предупреждает обозреватель издания Hürriyet.
Глава МИД Турции Хакан Фидан уже ознакомился с позицией Киева, теперь выслушает предложения Кремля, чтобы затем выработать новую формулу, которую обсудят лидеры двух стран.
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