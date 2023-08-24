Турецкие власти приняли решение полностью запретить движение судов в проливе Дарданеллы. По данным местной береговой охраны, это связано с ликвидацией лесных пожаров на северо-западе страны.
"В связи с лесным пожаром в Чанаккале движение судов в проливе Дарданеллы с 03.00 ночи было временно приостановлено в обоих направлениях", — заявил глава Минсельхоза Турции Ибрагим Юмаклы.
Борьба с огненной стихией в регионе продолжается уже вторые сутки, поэтому власти решили не исключать наихудший сценарий, добавил министр.
Ранее американские журналисты выяснили, что Вашингтон шантажирует турецкие власти, пытаясь заставить Анкару отказаться от сотрудничества с Россией.
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