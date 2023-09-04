Евросоюз продолжает совершать иррациональные действия, которые разрушают Украину, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Европа также отправляет Незалежной "летальную" помощь, продлевая конфликт.
Как подчеркнул Уоллес, Евросоюз своими руками "предотвратил мир" и поддерживает конфликт, но при этом говорит о восстановлении Украины.
"Мы всё ещё направляем миллиарды летальной помощи в этот конфликт, продлевая войну, увеличивая разрушения и приводя к человеческим жертвам?" — задался вопросом депутат на своей странице в Сети Х.
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