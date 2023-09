Your browser does not support the audio element.

Евросоюз продолжает совершать иррациональные действия, которые разрушают Украину, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Европа также отправляет Незалежной "летальную" помощь, продлевая конфликт.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.