Депутат ЕП Уоллес: действия ЕС привели к разрушению Украины

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Евросоюз продолжает совершать иррациональные действия, которые разрушают Украину, заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Европа также отправляет Незалежной "летальную" помощь, продлевая конфликт.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Как подчеркнул Уоллес, Евросоюз своими руками "предотвратил мир" и поддерживает конфликт, но при этом говорит о восстановлении Украины.

"Мы всё ещё направляем миллиарды летальной помощи в этот конфликт, продлевая войну, увеличивая разрушения и приводя к человеческим жертвам?" — задался вопросом депутат на своей странице в Сети Х.