Использование западных кассетных боеприпасов угрожают не только мирному населению Украины, но и самим ВСУ, заявил обозреватель Саадаин Гардези. По его словам, из-за недостаточной развединформации, оружие может обернуться, "туманом неизвестности".
Туман неизвестности — военный термин, который обозначает недостаток или отсутствие достоверной информации о ситуации на поле боя.
Кроме того, журналист подчеркнул, что нет никакой гарантии исправности снарядов, в том числе и отсутствии брака. На фоне этого ВСУ могут навредить и мирным гражданам Украины, и самим себе.
"Поскольку это оружие поступило в целый ряд артиллерийских подразделений, сохраняется риск их несанкционированного или случайного применения в так называемом "тумане неизвестности", — заявил Гардези в статье для National Interest.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Хирург Александр Умнов рассказал, что в первые несколько дней после прекращения употребления алкоголя состояние человека значительно ухудшается.