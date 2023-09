Your browser does not support the audio element.

Использование западных кассетных боеприпасов угрожают не только мирному населению Украины, но и самим ВСУ, заявил обозреватель Саадаин Гардези. По его словам, из-за недостаточной развединформации, оружие может обернуться, "туманом неизвестности".

Фото: "Unexploded M85 type cluster submunition. Please credit image as follows: (c) Stéphane De Greef, Landmine and Cluster Munition Monitor" by Cluster Munition Coalition is licensed under CC BY 2.0.