NI: кассетные боеприпасы грозят ВСУ "туманом неизвестности"

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Использование западных кассетных боеприпасов угрожают не только мирному населению Украины, но и самим ВСУ, заявил обозреватель Саадаин Гардези. По его словам, из-за недостаточной развединформации, оружие может обернуться, "туманом неизвестности".

Фото: "Unexploded M85 type cluster submunition. Please credit image as follows: (c) Stéphane De Greef, Landmine and Cluster Munition Monitor" by Cluster Munition Coalition is licensed under CC BY 2.0.

Туман неизвестности — военный термин, который обозначает недостаток или отсутствие достоверной информации о ситуации на поле боя.

Кроме того, журналист подчеркнул, что нет никакой гарантии исправности снарядов, в том числе и отсутствии брака. На фоне этого ВСУ могут навредить и мирным гражданам Украины, и самим себе.

"Поскольку это оружие поступило в целый ряд артиллерийских подразделений, сохраняется риск их несанкционированного или случайного применения в так называемом "тумане неизвестности", — заявил Гардези в статье для National Interest.