Глава Чечни Кадыров раскритиковал США за санкции против его матери

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров негативно высказался об американских санкциях, введённых в отношении его матери Аймани Кадыровой.

Фото: openverse.org

По его словам, Вашингтон цинично пренебрёг нормами этики, принимая решение об ограничениях против Аймани, занимающейся благотворительностью. Он отметил, что его мать знают по всему миру. Как пояснил политик, Белый дом своими решениями "только развязывает нам руки".

Кадыров также назвал внесение своей матери в санкционный список США нелогичным шагом Запада.

Ранее глава Чечни напомнил, что в начале спецоперации Вашингтон ввёл санкции в отношении России, однако теперь западные страны сами оказались на грани экономического кризиса. Кадыров подчеркнул: Россия за прошедший период смогла нарастить темпы производства, обогатив внутренний рынок. Он добавил, что Москва побеждает в зоне СВО и на мировой арене.