Кадыров: переговоры по поводу конфликта на Украине бессмысленны для России

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Представители многих стран всё чаще обсуждают тему переговоров по поводу ситуации на Украине. Однако переговорный процесс нужен только той стороне конфликта, которая находится в бедственном положении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Фото: Telegram Рамзана Кадырова

Он подчеркнул: Запад пытается выиграть время и втягивает Москву в обсуждение мирного плана, ошибочно полагая, что это может помочь Украине переломить ход спецоперации. В начале боевых действий страны коллективного Запада ввели антироссийские санкции, которые должны были разрушить экономику России. Но они сами оказались на грани экономического коллапса.

"Россия нарастила темпы производства и значительно обогатила внутренний рынок. Вместе с тем у нас появились лучшие условия для ведения малого и среднего бизнеса на фоне ушедших из страны зарубежных компаний", — отметил Кадыров в своём Telegram-канале.

Таким образом, в мирных переговорах нет никакого смысла для Москвы. Россия выигрывает и на поле боя, и на международной арене.

"Осталось только довести начатое до конца", — заключил чеченский лидер.