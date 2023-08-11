Представители многих стран всё чаще обсуждают тему переговоров по поводу ситуации на Украине. Однако переговорный процесс нужен только той стороне конфликта, которая находится в бедственном положении. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он подчеркнул: Запад пытается выиграть время и втягивает Москву в обсуждение мирного плана, ошибочно полагая, что это может помочь Украине переломить ход спецоперации. В начале боевых действий страны коллективного Запада ввели антироссийские санкции, которые должны были разрушить экономику России. Но они сами оказались на грани экономического коллапса.
"Россия нарастила темпы производства и значительно обогатила внутренний рынок. Вместе с тем у нас появились лучшие условия для ведения малого и среднего бизнеса на фоне ушедших из страны зарубежных компаний", — отметил Кадыров в своём Telegram-канале.
Таким образом, в мирных переговорах нет никакого смысла для Москвы. Россия выигрывает и на поле боя, и на международной арене.
"Осталось только довести начатое до конца", — заключил чеченский лидер.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Наступление ВС РФ на Купянск продолжается. Освобождение города будет стремительным, так как на второй Бахмут у ВСУ нет резервов.