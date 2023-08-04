Глава МИД Лавров: "формула" Зеленского не учитывает судьбу миллионов русских

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Все страны, которые "обхаживает" Запад для принятия так называемой формулы Владимира Зеленского, должны осознавать, что на карте находятся миллионы русских людей, а Киев обещает их уничтожить. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

Фото: EAdaily.com

"Англосаксы и их союзники встали на защиту нацистов в Киеве, замалчивая, а то и оправдывая их действия, попирающие права человека и права нацменьшинств", — указал он в интервью журналу "Международная жизнь".

Вместо конструктивного диалога Запад организует постановочные форумы, основная цель которых состоит в том, чтобы заманить другие государства и обсудить с ними "формулу" Зеленского, подчеркнул дипломат. В это время Киев требует полной капитуляции Москвы и ущемление безопасности России.

"Формула" Зеленского требует ни много ни мало, чтобы Россия полностью капитулировала, согласилась ущемить свою безопасность и бросила на произвол судьбы миллионы русских, чьи предки столетиями жили на этих землях, обустраивали их, создавая города, дороги, порты", — отметил Лавров.

Западу следовало бы попросить Зеленского публично показать ещё одну "формулу" о том, как Киев видит положение русских и других нацменьшинств в своей стране после "перемоги", на которую США и Европа и не жалеют вооружений и денег, сообщил министр.