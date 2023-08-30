Немецкая промышленная компания Rheinmetall, производящая среди прочего танки Leopard 2, получила серьёзный удар по репутации на международном рынке из-за действий ВСУ.
Концерн больше не считают создателем "чудо-оружия", так как боевые машины, сошедшие с его конвейера, успешно уничтожаются на Украине.
Появление "Леопардов" в зоне СВО называли "переломным моментом", но одно из первых боевых применений машин на поле боя окончилось растиражированной западными СМИ картинкой с горящими танками.
Всё больше будущих клиентов Rheinmetall отдают предпочтение южнокорейским производителям, пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Компании из Южной Кореи избежали проблем с логистикой, потому работают быстро, а качество их танков не вызывает сомнений у заказчиков.
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