DWN: производящий "Леопарды" концерн Rheinmetall теряет репутацию на Украине

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Немецкая промышленная компания Rheinmetall, производящая среди прочего танки Leopard 2, получила серьёзный удар по репутации на международном рынке из-за действий ВСУ.

Фото: CreativeCommons

Концерн больше не считают создателем "чудо-оружия", так как боевые машины, сошедшие с его конвейера, успешно уничтожаются на Украине.

Появление "Леопардов" в зоне СВО называли "переломным моментом", но одно из первых боевых применений машин на поле боя окончилось растиражированной западными СМИ картинкой с горящими танками.

Всё больше будущих клиентов Rheinmetall отдают предпочтение южнокорейским производителям, пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Компании из Южной Кореи избежали проблем с логистикой, потому работают быстро, а качество их танков не вызывает сомнений у заказчиков.