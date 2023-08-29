Власти Швейцарии приняли решение сгноить почти сотню танков Leopard 1A5, в которых так нуждается украинская армия, заявил военный аналитик Питер Сучиу.
По его словам, Берн не желает отказываться от политики нейтралитета и снабжать Киев военными машинами. Сейчас 96 "Леопардов", принадлежащих Швейцарии, простаивают под открытым небом в Италии.
"Дополнительные 96 танков Leopard 1 могут иметь (для ВСУ. — Прим. ред.) большое значение. Вместо этого танки времен Холодной войны останутся ржаветь в Италии", — пишет эксперт в издании 19FortyFive.
Эти машины, подчеркнул Сучиу, Украина собиралась использовать для преодоления масштабных минных полей ВС России.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.