19FortyFive: в Италии гниют танки Leopard 1A5, которые так ждёт Украина

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Власти Швейцарии приняли решение сгноить почти сотню танков Leopard 1A5, в которых так нуждается украинская армия, заявил военный аналитик Питер Сучиу.

Фото: "German Army Leopard II" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По его словам, Берн не желает отказываться от политики нейтралитета и снабжать Киев военными машинами. Сейчас 96 "Леопардов", принадлежащих Швейцарии, простаивают под открытым небом в Италии.

"Дополнительные 96 танков Leopard 1 могут иметь (для ВСУ. — Прим. ред.) большое значение. Вместо этого танки времен Холодной войны останутся ржаветь в Италии", — пишет эксперт в издании 19FortyFive.

Эти машины, подчеркнул Сучиу, Украина собиралась использовать для преодоления масштабных минных полей ВС России.