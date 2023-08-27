Зеленский сообщил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы

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По словам украинского президента Владимира Зеленского, он не хотел бы, чтобы его страна жила без выборов несколько лет.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Как утверждает Зеленский, он за власть не держится, и готов к проведению выборов на Украине. Своё заявление украинский лидер сделал в эфире всеукраинского телемарафона.

"Я бы не хотел фантазировать, что мы бы жили без выборов три-пять-семь лет. Я не хочу, чтобы к власти было отношение, что она держится. Я ни за что не держусь. Я бы хотел провести выборы", — сказал Зеленский.

До этого в эфире всеукраинского телемарафона Зеленский напомнил, что выборы на Украине запрещены во время военного положения. Исключение, по его словам, возможно лишь в том случае, если необходимые поправки будут внесены в действующий закон парламентом, а далее процесс будет спонсировать Запад, а в "окопах" будут размещены наблюдатели.

Военное положение на Украине было продлено до 15 ноября 2023 года Верховной Радой в июле. На конец октября были запланированы выборы в Раду, но из-за продлённого военного положения состояться они не могут.