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Зеленский заявил, что переход военных действий на территорию России станет риском для Киева

0:31
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский осознал, к чему приведёт перенос военных действий на территорию России. Он заявил в интервью на YouTube-канале, что это станет для Киева риском.

Зеленский заявил, что переход военных действий на территорию России станет риском для Киева
Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По словам Зеленского, в таком случае Украина может потерять поддержку Запада. И есть риск, что она останется одна.

В том же интервью глава киевского режима допустил затяжную войну с Россией по израильскому сценарию при условии, что жертвы со стороны ВСУ будут минимальны.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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