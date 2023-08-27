Президент Украины Владимир Зеленский осознал, к чему приведёт перенос военных действий на территорию России. Он заявил в интервью на YouTube-канале, что это станет для Киева риском.
По словам Зеленского, в таком случае Украина может потерять поддержку Запада. И есть риск, что она останется одна.
В том же интервью глава киевского режима допустил затяжную войну с Россией по израильскому сценарию при условии, что жертвы со стороны ВСУ будут минимальны.
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