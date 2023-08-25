Генерал Милли: ВСУ пересекли первую линию обороны РФ на южном фронте

Украинские войска пересекли главную первую линию российской обороны на южном фронте. Об этом заявил глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью Almamlakatv.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Американский военный отметил, что на подготовку этой оборонной линии россияне потратили много месяцев, там есть минные поля, "зубы дракона" и противотанковые траншеи, а также сложная матрица оборонительных приготовлений.

По словам генерала, украинцы это пересекают.

Оценивая ход "контрнаступления" ВСУ, Милли сказал, что об успехе или провале судить пока слишком рано. Офицер признал, что оно идёт медленнее, чем ожидалось. По его мнению, частичный успех достигнут, это очевидно.