Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин оценил ход контрнаступления вооружённых сил Украины (ВСУ).
По его словам, провал летней кампании так называемого "контрнаступа" стал очевидным.
На круглом столе по случаю 80-летия победы советских войск в Курской битве Нарышкин заметил, что киевские последователи идей нацизма и их заокеанские кураторы "вторят немецким генералам", виня в своих ошибках или неподходящую погоду, или слишком густую кустарниковую растительность на поле боя.
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