Нарышкин назвал очевидным провал контрнаступления ВСУ

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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин оценил ход контрнаступления вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: kremlin.ru

По его словам, провал летней кампании так называемого "контрнаступа" стал очевидным.

На круглом столе по случаю 80-летия победы советских войск в Курской битве Нарышкин заметил, что киевские последователи идей нацизма и их заокеанские кураторы "вторят немецким генералам", виня в своих ошибках или неподходящую погоду, или слишком густую кустарниковую растительность на поле боя.