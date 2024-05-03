Вода в бензобаке: откуда берется и как устранить

Вода может попасть в бензобак главным образом из-за использования некачественного топлива. По словам директора департамента сервиса и запасных частей "Авилон Geely" Андрея Борисова, во время транспортировки и при нарушении процесса очистки резервуаров на автозаправочных станциях топливо может смешиваться с водой.
Борисов уточнил, что наличие воды в топливном баке снижает качество бензина, что, в свою очередь, может привести к трудностям при запуске двигателя и к нестабильной работе топливной системы.
Он рекомендует заправлять автомобиль только на проверенных и сетевых АЗС, а также обратиться в автосервис для удаления воды из бензобака и восстановления нормального функционирования топливной системы.
Кроме того, специалист советует использовать присадки к бензину для предотвращения образования конденсата в топливной системе, которые помогают отделить воду от горючего и способствуют его более эффективному сгоранию.
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