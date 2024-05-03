Money: ответ России на санкции Италии переполошил весь Запад

Российский ответ на итальянские санкции переполошил весь Запад

2:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия недавно ответила Италии на санкции. Да так, что переполошила весь Запад, сообщает итальянское издание Money.

Фото: flickr.com by Open Grid Scheduler/Grid Engine is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, Россия взяла под свой контроль активы итальянской компании Ariston. Последняя владеет заводом под Санкт-Петербургом и в прошлом году заработала в России более ста миллионов евро. Этот манёвр Кремля серьёзно встревожил Европу, говорится в материале.

Его автор считает, что власти РФ поступили дальновидно, своевременно озаботившись мерами, которые позволяют правительству передавать управление компаниями из недружественных стран российским структурам.

Итальянский МИД даже вызвал российского посла Алексея Парамонова, которому было высказано недовольство касаемо сложившейся ситуации. В Италии назвали действия РФ незаконными и неуважительными к международному праву.

Однако в самой России так не считают. Официальные лица заявляют, что действуют исходя из текущей обстановки и эти меры направлены на защиту российских интересов.

Как считают в Италии, президент России достиг сразу нескольких целей. Он действительно жёстко отреагировал на международные санкции в отношении России, а также послал сильный сигнал Италии, которая председательствует в Группе семи.

На Западе сейчас ведётся бурная дискуссия насчёт возможности конфискации замороженных российских активов, и в Москве решили указать на последствия такого шага.

"Это ответ на враждебность западных стран, желающих ограничить российскую собственность на чужой территории", — говорится в материале Money.

На прошлой неделе акции российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate (немецкая компания по производству бытовой техники под брендами Bosch и Siemens) были переданы в управление "Газпром бытовые системы".

На это обратили внимание не только в Италии и Германии. Внешнеполитическая служба Евросоюза выпустила заявление, в котором было выражено пожелание, чтобы Россия отменила передачу акций и искала "приемлемые решения с европейскими компаниями".

Стоит ещё отметить — что касается дискуссии относительно российских активов, то в странах Евросоюза, Италии и Германии в том числе, к возможности их конфискации относятся достаточно сдержанно. Поскольку полагают, что в случае реализации этой инициативы будут непредсказуемые юридические и экономические последствия.