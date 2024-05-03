Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
Money: ответ России на санкции Италии переполошил весь Запад

Российский ответ на итальянские санкции переполошил весь Запад

2:40
Экономика

Россия недавно ответила Италии на санкции. Да так, что переполошила весь Запад, сообщает итальянское издание Money.

Российский ответ на итальянские санкции переполошил весь Запад
Фото: flickr.com by Open Grid Scheduler/Grid Engine is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина, Россия взяла под свой контроль активы итальянской компании Ariston. Последняя владеет заводом под Санкт-Петербургом и в прошлом году заработала в России более ста миллионов евро. Этот манёвр Кремля серьёзно встревожил Европу, говорится в материале.

Его автор считает, что власти РФ поступили дальновидно, своевременно озаботившись мерами, которые позволяют правительству передавать управление компаниями из недружественных стран российским структурам.

Итальянский МИД даже вызвал российского посла Алексея Парамонова, которому было высказано недовольство касаемо сложившейся ситуации. В Италии назвали действия РФ незаконными и неуважительными к международному праву.

Однако в самой России так не считают. Официальные лица заявляют, что действуют исходя из текущей обстановки и эти меры направлены на защиту российских интересов.

Как считают в Италии, президент России достиг сразу нескольких целей. Он действительно жёстко отреагировал на международные санкции в отношении России, а также послал сильный сигнал Италии, которая председательствует в Группе семи.

На Западе сейчас ведётся бурная дискуссия насчёт возможности конфискации замороженных российских активов, и в Москве решили указать на последствия такого шага.

"Это ответ на враждебность западных стран, желающих ограничить российскую собственность на чужой территории", — говорится в материале Money.

На прошлой неделе акции российских дочерних компаний Ariston и BSH Hausgerate (немецкая компания по производству бытовой техники под брендами Bosch и Siemens) были переданы в управление "Газпром бытовые системы".

На это обратили внимание не только в Италии и Германии. Внешнеполитическая служба Евросоюза выпустила заявление, в котором было выражено пожелание, чтобы Россия отменила передачу акций и искала "приемлемые решения с европейскими компаниями".

Стоит ещё отметить — что касается дискуссии относительно российских активов, то в странах Евросоюза, Италии и Германии в том числе, к возможности их конфискации относятся достаточно сдержанно. Поскольку полагают, что в случае реализации этой инициативы будут непредсказуемые юридические и экономические последствия.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы италия евросоюз
Обсудить
Новости Все >
В России разработали метод прогнозирования здоровья будущих детей
Павел Дуров рассказал, что фильм "Вонка" был его любимым в 2023 году
Нарколог Мамедов: алкоголь может вызвать синдром, ведущий к потере памяти
Андрей Руденко покинул поста гендиректора "Росгосстрах Жизнь"
Ветеринары назвали симптомы болезни у питомца
Ополченец ДНР Матюшин: украинских дезертиров отправят в ад на передовой
Астролог рассказала, чем опасен период ретроградного Плутона
Политолог Ищенко назвал самый идеальный вариант завершения СВО на Украине
Ошибки в макияже, приводящие к неряшливому виду и создающие ощущение усталости
В Анталью из регионов России возобновлены полёты
Популярное
Продюсер Иосиф Пригожин показал фото со дня рождения Филиппа Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентом с торжества, посвящённого 57-летию Филиппа Киркорова.

Пригожин опубликовал кадры с праздника в честь дня рождения Киркорова
Иосиф Пригожин поспорил с подписчиками из-за Аллы Пугачёвой
Иосиф Пригожин вышел из себя из-за слов про Аллу Пугачёву: "Она передумала, и мы за ней должны бежать?"
Слизней как не бывало: вот чего они боятся, как огня — простая обработка избавит от вредителей
Daily Mail: Россия показала пример другим странам, как может помочь золото
"Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова Путь Марии Кюри: из русской гувернантки в лауреаты Нобелевской премии Сергей Лебедев
Ошибки при замене свечей, которые могут стоить вам "капиталку" двигателя
Как сейчас выглядит 72-летняя мама певицы Жанны Фриске: "Фигура — статуэточка"
Как получить идеальную жареную картошку: пять несложных рекомендаций
Как получить идеальную жареную картошку: пять несложных рекомендаций
Последние материалы
Астролог рассказала, чем опасен период ретроградного Плутона
Политолог Ищенко назвал самый идеальный вариант завершения СВО на Украине
Российский ответ на итальянские санкции переполошил весь Запад
Ошибки в макияже, приводящие к неряшливому виду и создающие ощущение усталости
В Анталью из регионов России возобновлены полёты
Чизкейк с финиками, черникой и лаймом: оригинальный рецепт
Почему стоит посадить колокольчики и ацену
Анастасия Волочкова отчитала Катю Гордон за нападки
Автоэксперт рассказал, почему в топливном баке образуется вода и как ее удалить
Суд взыскал с Елизаветы Боярской и Максима Матвеева более 26 тысяч рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников