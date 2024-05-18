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Салат из свеклы, краснокочанной капусты и яблока: лёгкий и хрустящий, с заправкой из оливкового масла и лимонного сока

Салат из свеклы, краснокочанной капусты и яблока: яркий и витаминный

1:34
Еда

Салат из свеклы, краснокочанной капусты и яблока станет отличным гарниром к любому мясному блюду. Также он может стать лёгким самостоятельным блюдом для тех, кто хочет сбросить лишний вес.

Салат из свеклы, краснокочанной капусты и яблока: яркий и витаминный
Фото: flickr.com by Rooey202 is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 3 яблока,

— 650 г краснокочанной капусты,

— 1 свекла,

— 2 столовые ложки яблочного уксуса,

— сок половины лимона,

— 5 столовых ложек оливкового масла,

— соль по вкусу,

— 50 г зёрен граната,

— несколько веточек петрушки.

Приготовление:

  1. Приготовьте все необходимые ингредиенты. Очистите яблоки от сердцевины и нарежьте их тонкими пластинками или полосками. Тонко нашинкуйте краснокочанную капусту и свеклу.
  2. В большой миске смешайте яблочный уксус, сок половины лимона, оливковое масло и соль. Это будет заправка для салата.
  3. Добавьте нарезанные яблоки, капусту и свеклу в миску с заправкой. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись заправкой.
  4. Посыпьте салат зернами граната для добавления цвета, текстуры и небольшой кислинки.
  5. Перед подачей украсьте салат свежей рубленой петрушкой. Это придаст блюду ароматную нотку.

Салат из свеклы, краснокочанной капусты и яблока готов! Подавайте его как гарнир или отдельным блюдом. Наслаждайтесь сочным сочетанием свежих овощей и фруктов, подкрепленных вкусной заправкой.

Салат из свеклы, граната и яблока!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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