Салат из свеклы, краснокочанной капусты и яблока: лёгкий и хрустящий, с заправкой из оливкового масла и лимонного сока

Салат из свеклы, краснокочанной капусты и яблока: яркий и витаминный

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из свеклы, краснокочанной капусты и яблока станет отличным гарниром к любому мясному блюду. Также он может стать лёгким самостоятельным блюдом для тех, кто хочет сбросить лишний вес.

Фото: flickr.com by Rooey202 is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 3 яблока,

— 650 г краснокочанной капусты,

— 1 свекла,

— 2 столовые ложки яблочного уксуса,

— сок половины лимона,

— 5 столовых ложек оливкового масла,

— соль по вкусу,

— 50 г зёрен граната,

— несколько веточек петрушки.

Приготовление:

Приготовьте все необходимые ингредиенты. Очистите яблоки от сердцевины и нарежьте их тонкими пластинками или полосками. Тонко нашинкуйте краснокочанную капусту и свеклу. В большой миске смешайте яблочный уксус, сок половины лимона, оливковое масло и соль. Это будет заправка для салата. Добавьте нарезанные яблоки, капусту и свеклу в миску с заправкой. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись заправкой. Посыпьте салат зернами граната для добавления цвета, текстуры и небольшой кислинки. Перед подачей украсьте салат свежей рубленой петрушкой. Это придаст блюду ароматную нотку.

Салат из свеклы, краснокочанной капусты и яблока готов! Подавайте его как гарнир или отдельным блюдом. Наслаждайтесь сочным сочетанием свежих овощей и фруктов, подкрепленных вкусной заправкой.