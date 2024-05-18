Салат из свеклы, краснокочанной капусты и яблока: лёгкий и хрустящий, с заправкой из оливкового масла и лимонного сока
Салат из свеклы, краснокочанной капусты и яблока: яркий и витаминный
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Салат из свеклы, краснокочанной капусты и яблока станет отличным гарниром к любому мясному блюду. Также он может стать лёгким самостоятельным блюдом для тех, кто хочет сбросить лишний вес.
Фото: flickr.com by Rooey202 is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты:
— 3 яблока,
— 650 г краснокочанной капусты,
— 1 свекла,
— 2 столовые ложки яблочного уксуса,
— сок половины лимона,
— 5 столовых ложек оливкового масла,
— соль по вкусу,
— 50 г зёрен граната,
— несколько веточек петрушки.
Приготовление:
- Приготовьте все необходимые ингредиенты. Очистите яблоки от сердцевины и нарежьте их тонкими пластинками или полосками. Тонко нашинкуйте краснокочанную капусту и свеклу.
- В большой миске смешайте яблочный уксус, сок половины лимона, оливковое масло и соль. Это будет заправка для салата.
- Добавьте нарезанные яблоки, капусту и свеклу в миску с заправкой. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись заправкой.
- Посыпьте салат зернами граната для добавления цвета, текстуры и небольшой кислинки.
- Перед подачей украсьте салат свежей рубленой петрушкой. Это придаст блюду ароматную нотку.
Салат из свеклы, краснокочанной капусты и яблока готов! Подавайте его как гарнир или отдельным блюдом. Наслаждайтесь сочным сочетанием свежих овощей и фруктов, подкрепленных вкусной заправкой.
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Салат из свеклы, граната и яблока!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру