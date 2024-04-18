Овощной суп из краснокочанной капусты и свежей зелени: такое блюдо можно готовить хоть каждый день
Овощной суп из краснокочанной капусты: вкусно и питательно
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Попробуйте приготовить этот питательный густой овощной суп из краснокочанной капусты и свежей зелени.
Фото: commons.wikimedia.org by Ostolob is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Чтобы сделать суп веганским, замените обычное сливочное масло веганским. Ближе к концу приготовления добавьте шпинат вместе с зеленью, измельчённым чесноком и маслом.
Ингредиенты
- 1,5 л овощного бульона,
- 300 г краснокочанной капусты, нарезанной соломкой,
- 250 г картофеля, очищенного и нарезанного кубиками,
- 50 г шпината, мелко нарезанного,
- 40 г сельдерея, очищенного и нарезанного кубиками,
- 3 столовые ложки оливкового масла,
- укроп и петрушка,
- 2 столовые ложки бальзамического уксуса,
- 1 столовая ложка сливочного масла,
- 1 луковица, мелко нарезанная,
- 1 средняя морковь, очищенная и нарезанная кубиками,
- 1/2 лука-порея, мелко нарезанного,
- 1 мелко натёртый чеснок,
- 2 горошка душистого перца,
- 1 лавровый лист,
- соль и перец по вкусу.
Приготовление
- В кастрюле нагрейте оливковое масло, затем добавьте лавровый лист, душистый перец, лук, лук-порей и капусту. Перемешайте и потушите на среднем огне пять минут.
- Добавьте морковь, сельдерей, картофель, овощной бульон и бальзамический уксус. Перемешайте смесь, накройте кастрюлю крышкой и доведите до кипения.
- Уменьшите огонь и варите около 25 минут.
- Добавьте шпинат, зелень, чеснок и сливочное масло, посолите и поперчите.
- При необходимости добавьте в кастрюлю немного воды или бульона.
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Суп из краснокочанной капусты