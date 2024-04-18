Овощной суп из краснокочанной капусты и свежей зелени: такое блюдо можно готовить хоть каждый день

Овощной суп из краснокочанной капусты: вкусно и питательно

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте приготовить этот питательный густой овощной суп из краснокочанной капусты и свежей зелени.

Фото: commons.wikimedia.org by Ostolob is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чтобы сделать суп веганским, замените обычное сливочное масло веганским. Ближе к концу приготовления добавьте шпинат вместе с зеленью, измельчённым чесноком и маслом.

Ингредиенты

1,5 л овощного бульона,

300 г краснокочанной капусты, нарезанной соломкой,

250 г картофеля, очищенного и нарезанного кубиками,

50 г шпината, мелко нарезанного,

40 г сельдерея, очищенного и нарезанного кубиками,

3 столовые ложки оливкового масла,

укроп и петрушка,

2 столовые ложки бальзамического уксуса,

1 столовая ложка сливочного масла,

1 луковица, мелко нарезанная,

1 средняя морковь, очищенная и нарезанная кубиками,

1/2 лука-порея, мелко нарезанного,

1 мелко натёртый чеснок,

2 горошка душистого перца,

1 лавровый лист,

соль и перец по вкусу.

Приготовление

В кастрюле нагрейте оливковое масло, затем добавьте лавровый лист, душистый перец, лук, лук-порей и капусту. Перемешайте и потушите на среднем огне пять минут. Добавьте морковь, сельдерей, картофель, овощной бульон и бальзамический уксус. Перемешайте смесь, накройте кастрюлю крышкой и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите около 25 минут. Добавьте шпинат, зелень, чеснок и сливочное масло, посолите и поперчите. При необходимости добавьте в кастрюлю немного воды или бульона.