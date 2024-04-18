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Овощной суп из краснокочанной капусты и свежей зелени: такое блюдо можно готовить хоть каждый день

Овощной суп из краснокочанной капусты: вкусно и питательно

1:48
Еда

Попробуйте приготовить этот питательный густой овощной суп из краснокочанной капусты и свежей зелени. 

Овощной суп из краснокочанной капусты: вкусно и питательно
Фото: commons.wikimedia.org by Ostolob is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чтобы сделать суп веганским, замените обычное сливочное масло веганским. Ближе к концу приготовления добавьте шпинат вместе с зеленью, измельчённым чесноком и маслом. 

Ингредиенты

  • 1,5 л овощного бульона,
  • 300 г краснокочанной капусты, нарезанной соломкой,
  • 250 г картофеля, очищенного и нарезанного кубиками,
  • 50 г шпината, мелко нарезанного,
  • 40 г сельдерея, очищенного и нарезанного кубиками,
  • 3 столовые ложки оливкового масла,
  • укроп и петрушка,
  • 2 столовые ложки бальзамического уксуса,
  • 1 столовая ложка сливочного масла,
  • 1 луковица, мелко нарезанная,
  • 1 средняя морковь, очищенная и нарезанная кубиками,
  • 1/2 лука-порея, мелко нарезанного,
  • 1 мелко натёртый чеснок,
  • 2 горошка душистого перца,
  • 1 лавровый лист,
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление

  1. В кастрюле нагрейте оливковое масло, затем добавьте лавровый лист, душистый перец, лук, лук-порей и капусту. Перемешайте и потушите на среднем огне пять минут.
  2. Добавьте морковь, сельдерей, картофель, овощной бульон и бальзамический уксус. Перемешайте смесь, накройте кастрюлю крышкой и доведите до кипения.
  3. Уменьшите огонь и варите около 25 минут.
  4. Добавьте шпинат, зелень, чеснок и сливочное масло, посолите и поперчите.
  5. При необходимости добавьте в кастрюлю немного воды или бульона. 
Суп из краснокочанной капусты
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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