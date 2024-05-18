Как вырастить маракуйю в домашних условиях?

Выращиваем экзотический фрукт в горшке

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Маракуйя, или пассифлора, является одним из самых популярных тропических фруктов. Её сочный и ароматный вкус делает её любимой у многих людей. Но что делать, если вы живете в городе и не имеете возможности выращивать маракуйю на открытом грунте? Решением может стать выращивание этого фрукта в горшке.

Фото: commons.wikimedia.org by Hubert Berberich is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Не все сорта маракуйи подходят для выращивания в горшке, поэтому обратите внимание на сорта, которые хорошо растут в ограниченном пространстве. Например, сорт "Голден Глоб" или "Пурпурная маракуйя" подходят для выращивания в горшке.

Для выращивания маракуйи вам понадобится горшок с дренажными отверстиями, питательная почва и семена или саженцы маракуйи. Выбирайте горшок достаточного размера, чтобы растение имело достаточно места для роста и развития корней. Также важно, чтобы горшок был хорошо дренированным, чтобы избежать застоя воды, который может привести к гниению корней.

Перед посадкой семян или саженцев маракуйи, подготовьте почву. Она должна быть питательной и хорошо дренированной. Для этого можно добавить в почву перегноя или компоста. Также можно использовать специальную смесь для выращивания тропических растений.

После подготовки почвы, сделайте небольшое углубление и поместите в него семена или саженец маракуйи. Затем накройте их тонким слоем почвы и утрамбуйте ее. Полейте почву вокруг растения и убедитесь, что она хорошо увлажнена.

Маракуйя любит тепло и солнечный свет, поэтому выберите для нее место, где она будет получать достаточно солнечного света. Также важно обеспечить растению поддержку, например, в виде шпалеры или подпорки, чтобы оно могло расти вверх.

Регулярно поливайте маракуйю, но не переувлажняйте почву. Она должна быть влажной, но не мокрой.