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Музыка и спорт: как правильный плейлист помогает улучшить тренировки

Как музыка помогает добиться успехов в спорте

1:30
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Музыка обладает мощным воздействием на наши эмоции, вызывая различные чувства, от счастья до грусти. Если музыка способна вызывать эмоции, то она может также повысить эффективность тренировок. Физические упражнения — это тяжелая работа, и музыка помогает отвлечься от негативных аспектов, таких как пот, одышка и боль в мышцах. Слушание музыки во время тренировок поднимает настроение и делает выполнение упражнений легче.

Как музыка помогает добиться успехов в спорте
Фото: commons.wikimedia.org by Hanako.R is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Темп и ритм музыки могут регулировать скорость движения. Спортивные психологи рекомендуют треки со скоростью 120-140 ударов в минуту, что совпадает с наиболее распространенным темпом в коммерческой музыке. Ритм музыки стимулирует мозг, вызывая желание двигаться, что делает тренировки более эффективными.

Кроме того, спорт повышает уровень кортизола — гормона стресса, который может привести к нервозности и бессоннице. Музыка помогает снизить эти симптомы, вызывая выброс дофамина — гормона удовольствия, что приносит спокойствие и устраняет боль.

При составлении плейлиста для тренировок важно выбирать треки, которые вам нравятся и мотивируют. Музыка должна соответствовать энергии занятия и его интенсивности. Для кардио подойдут зажигательные треки, для силовых тренировок — тяжелая музыка, а для заминки — медленные и расслабляющие композиции.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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