Как витамин D влияет на психическое здоровье: важно знать

Витамин D играет важную роль в здоровье человека. В этой статье мы расскажем, как витамин влияет на психическое здоровье человека.
Витамин D активно участвует в мозговых процессах, связанных с регуляцией настроения и управлением реакцией на стресс. Согласно многочисленным исследованиям, большинство людей с депрессией и тревожными расстройствами страдают от дефицита витамина D.
Дело в том, что витамин участвует в образовании гормона "хорошего настроения и счастья" — серотонина. Витамин D также необходим для нормальной работы иммунной системы.
Поэтому так важно следить за уровнем витамина в организме и при необходимости избавляться от дефицита. Поддержание адекватного уровня витамина помогает улучшить настроение и снизить риск развития психических расстройств, а также снизить тревожность.
Большое количество витамина содержится в основном в продуктах животного происхождения. Например, это жирная рыба, рыбная икра, яичный желток и молочные продукты. Кроме того, витамин D содержится в семечках, грибах и устрицах.
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