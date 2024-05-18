Как витамин D влияет на психическое здоровье: важно знать

От нехватки витамина D может появиться тревожность

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Витамин D играет важную роль в здоровье человека. В этой статье мы расскажем, как витамин влияет на психическое здоровье человека.

Фото: openverse.org by DBduo Photography is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как витамин D влияет на психическое здоровье

Витамин D активно участвует в мозговых процессах, связанных с регуляцией настроения и управлением реакцией на стресс. Согласно многочисленным исследованиям, большинство людей с депрессией и тревожными расстройствами страдают от дефицита витамина D.

Дело в том, что витамин участвует в образовании гормона "хорошего настроения и счастья" — серотонина. Витамин D также необходим для нормальной работы иммунной системы.

Поэтому так важно следить за уровнем витамина в организме и при необходимости избавляться от дефицита. Поддержание адекватного уровня витамина помогает улучшить настроение и снизить риск развития психических расстройств, а также снизить тревожность.

Где содержится

Большое количество витамина содержится в основном в продуктах животного происхождения. Например, это жирная рыба, рыбная икра, яичный желток и молочные продукты. Кроме того, витамин D содержится в семечках, грибах и устрицах.