Как понять, что дерево в саду погибло?

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Спасаем сад, если деревья умирают

1:37
Садоводство » Деревья и кустарники

Деревья являются не только декоративным элементом нашего сада, но и играют важную роль для нашей экосистемы. Поэтому важно уметь определить, когда дерево уже умирает, чтобы принять необходимые меры и спасти его.

Спасаем сад, если деревья умирают
Фото: Own work by Korona b is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Первым сигналом того, что дерево может умирать, является изменение его внешнего вида. Если вы заметили, что листья дерева стали желтеть, опадать или у них появились пятна, это может быть признаком проблем с деревом. Также следует обратить внимание на то, что ростовые побеги замедлились или перестали расти.

Ещё одним признаком того, что дерево погибает, может быть его ствол. Если ствол стал мягким, появились трещины или выпадающая кора, это может свидетельствовать о проблемах внутри дерева. Также следует обратить внимание на корни дерева. Если корни могут видно на поверхности или они начали гнить, это может означать, что дерево не получает достаточно питательных веществ.

Если вы заметили у вашего дерева признаки, указывающие на то, что оно погибает, важно принять меры по спасению его. Сначала обратитесь к специалисту по садоводству, который поможет вам определить причину проблемы и даст рекомендации по уходу за деревом.

В зависимости от причины, вызвавшей смерть дерева, возможно потребуется провести дополнительные мероприятия, такие как подкормка, обрезка или даже пересадка дерева. Главное - не откладывать на потом, потому что чем быстрее вы примете меры, тем больше шансов спасти дерево.

Как оживить саженцы плодовых деревьев
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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