Как понять, что дерево в саду погибло?

Деревья являются не только декоративным элементом нашего сада, но и играют важную роль для нашей экосистемы. Поэтому важно уметь определить, когда дерево уже умирает, чтобы принять необходимые меры и спасти его.

Фото: Own work by Korona b is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic