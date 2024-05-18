Названы симптомы повышенного давления

Гипертония, или артериальная гипертензия, представляет собой хроническое заболевание, характеризующееся постоянным повышением артериального давления выше 140/90 мм рт. ст. Специалисты выделяют три стадии заболевания, каждая из которых обладает своими особенностями.
Об этом "Газете.Ru" рассказала старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е. И. Чазова Минздрава России и кардиолог Наталия Блинова.
"На первой стадии гипертонии отмечается лишь наличие повышенного давления, при этом органы и системы функционируют нормально, и отсутствуют сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые", — пояснила кардиолог.
На второй стадии уже наблюдаются поражения сердца, головного мозга, сосудов и почек.
На третьей стадии у пациента возникают серьёзные осложнения, такие как инсульт, инфаркт, ишемическая болезнь сердца, почечная и сердечная недостаточность, которые могут привести к летальному исходу.
Для своевременной диагностики важно регулярно измерять артериальное давление. Признаками повышенного давления могут быть тошнота, рвота, головокружение и другие симптомы.
"Повышенное давление часто сопровождается головной болью, головокружением или общим дискомфортом. При резком повышении давления могут возникнуть нарушения зрения, координации, боли в области сердца, тошнота, рвота. В некоторых случаях гипертония может протекать бессимптомно, и человек может не подозревать об опасности. Поэтому важно регулярно контролировать своё давление. Также проявления гипертонии могут различаться в зависимости от стадии болезни", — добавила специалист.
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