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Названы симптомы повышенного давления

Кардиолог Блинова: принято выделять три стадии гипертонии

1:59
Наука

Гипертония, или артериальная гипертензия, представляет собой хроническое заболевание, характеризующееся постоянным повышением артериального давления выше 140/90 мм рт. ст. Специалисты выделяют три стадии заболевания, каждая из которых обладает своими особенностями.

Кардиолог Блинова: принято выделять три стадии гипертонии
Фото: Flickr by agilemktg1 is licensed under Public domain

Об этом "Газете.Ru" рассказала старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е. И. Чазова Минздрава России и кардиолог Наталия Блинова.

"На первой стадии гипертонии отмечается лишь наличие повышенного давления, при этом органы и системы функционируют нормально, и отсутствуют сопутствующие заболевания, в том числе сердечно-сосудистые", — пояснила кардиолог.

На второй стадии уже наблюдаются поражения сердца, головного мозга, сосудов и почек.

На третьей стадии у пациента возникают серьёзные осложнения, такие как инсульт, инфаркт, ишемическая болезнь сердца, почечная и сердечная недостаточность, которые могут привести к летальному исходу.

Для своевременной диагностики важно регулярно измерять артериальное давление. Признаками повышенного давления могут быть тошнота, рвота, головокружение и другие симптомы.

"Повышенное давление часто сопровождается головной болью, головокружением или общим дискомфортом. При резком повышении давления могут возникнуть нарушения зрения, координации, боли в области сердца, тошнота, рвота. В некоторых случаях гипертония может протекать бессимптомно, и человек может не подозревать об опасности. Поэтому важно регулярно контролировать своё давление. Также проявления гипертонии могут различаться в зависимости от стадии болезни", — добавила специалист.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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