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Курица с морковью и рисом: куриное филе для этого блюда маринуется с соевом соусе с чесноком

Курица с рисом и морковью: блюдо получается ярким, разноцветным и полезным

2:05
Еда

Этот рецепт курицы с рисом и морковью очень сильно отличается от плова. Куриное филе здесь маринуется в смеси соевого соуса с чесноком, а рис отваривается заранее. Рецепт предоставлен сайтом RussianFood.com.

Курица с рисом и морковью: блюдо получается ярким, разноцветным и полезным
Фото: flickr.com by photosteve101 is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты (на 4 порции):

— 300 г куриного филе, без костей и кожи,

— 4 столовые ложки соевого соуса,

— 2 зубчика чеснока, измельчённых,

— 1,5 стакана брокколи,

— 3 стрелок зелёного лука,

— 2 столовые ложки растительного масла,

— 3 шт. больших морковки,

— 4 стакана отварного риса,

— 1/4 чайной ложки перца.

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте куриное филе с 1 столовой ложкой соевого соуса и измельчённым чесноком. Оставьте мариноваться на несколько минут.
  2. На большой сковороде нагрейте 1 столовую ложку масла. Обжарьте брокколи и зелёный лук в течение 5 минут, пока они станут немного мягкими.
  3. Добавьте нарезанную морковь и обжаривайте еще 4 минуты до того, как она станет немного мягче. Затем переложите овощи со сковороды в отдельную миску.
  4. На той же сковороде добавьте оставшееся масло и обжарьте маринованное куриное филе до золотистой корочки и полного приготовления.
  5. Приготовьте отварный рис отдельно, следуя инструкции на упаковке.
  6. Когда курица и рис готовы, добавьте брокколи, морковь и зелёный лук к куриному филе в сковороде. Полейте оставшимся соевым соусом и посыпьте перцем. Обжаривайте все ингредиенты вместе несколько минут, чтобы они как следует прогрелись, а их ароматы соединились.

Готовое блюдо из курицы с рисом и морковью можно подавать горячим, украсив зеленью и посыпав семенами кунжута для дополнительной текстуры и аромата. Теперь у вас есть простой и вкусный рецепт курицы с рисом и морковью. Приятного аппетита!

Куриная грудка с овощами и рисом, все просят добавки))
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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