Бьянка набрала 90 кг за месяц: неожиданный исход отдыха

В интервью шоу "Утро.ТНТ" певица Бьянка поделилась, что во время месячного отдыха в Бали, Вьетнаме и Пхукете она позволила себе не ограничивать себя в еде, что привело к значительному увеличению веса.
По словам певицы, из-за жаркой погоды она не могла активно заниматься спортом, что усложнило процесс сброса веса. В результате, когда Бьянка взвесилась и увидела на весах 90 кг, это сильно её расстроило. Впоследствии артистке удалось похудеть на 33 кг, и сейчас она весит 59 кг, планируя избавиться еще от четырех килограммов.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.