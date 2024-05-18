Бьянка набрала 90 кг за месяц: неожиданный исход отдыха

Шокирующее признание Бьянки: как я набрала 90 кг за месяц на отдыхе

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интервью шоу "Утро.ТНТ" певица Бьянка поделилась, что во время месячного отдыха в Бали, Вьетнаме и Пхукете она позволила себе не ограничивать себя в еде, что привело к значительному увеличению веса.

Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

По словам певицы, из-за жаркой погоды она не могла активно заниматься спортом, что усложнило процесс сброса веса. В результате, когда Бьянка взвесилась и увидела на весах 90 кг, это сильно её расстроило. Впоследствии артистке удалось похудеть на 33 кг, и сейчас она весит 59 кг, планируя избавиться еще от четырех килограммов.