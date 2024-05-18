Как избавиться от мешков под глазами: следите за тем, что вы едите

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Мешки под глазами могут появляться из-за неправильного питания

1:17
Здоровье

Иногда мешки под глазами возникают из-за неправильного питания. Подробнее об этом мы расскажем в статье.

Мешки под глазами могут появляться из-за неправильного питания
Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Из-за чего появляются мешки под глазами

Мешки под глазами образуются из-за скопления жидкости или жировых отложений под ослабленной кожей. Появление такого дефекта может быть обусловлено различными факторами. Например, оно возникает при стрессах, наследственности, недосыпании, а также хронических заболеваниях, таких как аллергия или заболевания щитовидной железы.

Чтобы устранить дефекты внешности, следует избегать или сократить потребление соленой, жареной, острой и жирной пищи. Например, чипсы, бургеры, картофель фри, рыба, пицца, соусы, консервы.

Кроме того, избегайте продуктов с высоким содержанием сахара. Это газированные напитки, соки, торты, шоколадные конфеты, печенье, выпечка и мороженое. Сократив потребление соленой и сладкой пищи, вы улучшите состояние своей кожи.

Также важно пить достаточное количество чистой воды и добавлять в свой рацион больше свежих овощей и фруктов. Важно избегать стрессов и переутомления.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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