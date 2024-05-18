Какие продукты с барского стола можно давать питомцу: даже после шести вечера

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Ветеринары назвали продукты, которые можно давать кошке со стола

1:48
Зоосфера » Кошки

Никто не запрещает владельцам домашних животных кормить своих питомцев едой со своего стола, но затем лечить кошек приходится ветеринарам.

Ветеринары назвали продукты, которые можно давать кошке со стола
Фото: Wikipedia by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Существует мнение, что косточки, колбасы, рыба и другие лакомства с хозяйского стола не наносят вреда пищеварению животного.

Однако эксперты не согласны с этим мнением и давно утверждают, что домашняя еда не может быть сбалансированной, в отличие от кормов, произведенных под контролем специалистов.

Как минимум, не стоит кормить кошку едой со стола, потому что питомец привыкнет и начнет требовать еду настойчивее. Но это только одна из причин.

Почему не стоит кормить питомцев едой со стола:

  • Домашним животным противопоказаны продукты, содержащие шоколад, лук, чеснок, орехи и другие "вкусности".
  • У кошек и собак разные пищеварительные системы, а значит, и разные потребности в белках, жирах и углеводах.

Например, кошкам требуется больше белка, но меньше клетчатки и жиров. Кормление их едой со стола может привести к перенасыщению организма углеводами и жирами.

  • Несбалансированная домашняя еда может вызвать проблемы с пищеварением, такие как метеоризм, колики и другие неприятности.

Что из домашней еды можно давать кошкам:

  • Можно без опаски давать питомцу вареное мясо, но только без соли.
  • Также котам и кошкам не повредит хороший сыр, ложка творога или натуральный йогурт.
  • Что касается колбасных изделий, то кошки не станут есть колбасу сомнительного качества. Однако сосиски, паштеты и все копченые продукты под запретом, как и все соленое.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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