Какие продукты с барского стола можно давать питомцу: даже после шести вечера

Никто не запрещает владельцам домашних животных кормить своих питомцев едой со своего стола, но затем лечить кошек приходится ветеринарам.
Существует мнение, что косточки, колбасы, рыба и другие лакомства с хозяйского стола не наносят вреда пищеварению животного.
Однако эксперты не согласны с этим мнением и давно утверждают, что домашняя еда не может быть сбалансированной, в отличие от кормов, произведенных под контролем специалистов.
Как минимум, не стоит кормить кошку едой со стола, потому что питомец привыкнет и начнет требовать еду настойчивее. Но это только одна из причин.
Почему не стоит кормить питомцев едой со стола:
Например, кошкам требуется больше белка, но меньше клетчатки и жиров. Кормление их едой со стола может привести к перенасыщению организма углеводами и жирами.
Что из домашней еды можно давать кошкам:
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