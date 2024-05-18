Компания Danone официально ушла из России: завершилась продажа активов

Французская компания Danone завершила сделку по продаже своих активов в России компании "Вамин Р".
Процесс передачи активов был начат в октябре 2022 года, а в июле 2023 года Danone объявила о деконсолидировании своей деятельности в России, больше не контролируя управление бизнесом. В результате этого решения компания зафиксировала убыток в 1,2 млрд евро, сообщает ТАСС.
По данным Financial Times, Danone продала бизнес в России за 17,7 млрд рублей компании "Вамин Татарстан", часть из которых пойдет на обслуживание долга российского предприятия, а остальная часть — на оплату доли Danone.
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