Анастасия Волочкова резко ответила на нападки Кати Гордон: "Бесцеремонно берёт на себя наглость"

Анастасия Волочкова опубликовала гневный пост после того, как юрист Екатерина Гордон высмеяла попытки балерины показать свою богатую жизнь.
Волочкова написала в своём "Инстаграме"* огромный пост, в котором высказывает своё возмущение за желание учить её жизни.
"Тем, кто бесцеремонно берёт на себя наглость писать гадости и оскорбления красивому, успешному, известному и состоявшемуся человеку. Не зная его лично", — написала звезда в своём микроблоге.
Первый пост артитски был чрезмерно резок, поэтому, по признанию Волочковой, её команда его удалила.
Она обратилась к своим поклонникам, которые её любят. Звезда балета отметила, что на её шоу всегда аншлаги.
Ранее юрист Катя Гордон назвала "стыдобой" попытки Волочковой демонстрировать успех, летая при этом в эконом-классе.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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