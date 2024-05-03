Анастасия Волочкова резко ответила на нападки Кати Гордон: "Бесцеремонно берёт на себя наглость"

Анастасия Волочкова отчитала Катю Гордон за нападки

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова опубликовала гневный пост после того, как юрист Екатерина Гордон высмеяла попытки балерины показать свою богатую жизнь.

Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art by ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public domain

Волочкова написала в своём "Инстаграме"* огромный пост, в котором высказывает своё возмущение за желание учить её жизни.

"Тем, кто бесцеремонно берёт на себя наглость писать гадости и оскорбления красивому, успешному, известному и состоявшемуся человеку. Не зная его лично", — написала звезда в своём микроблоге.

Первый пост артитски был чрезмерно резок, поэтому, по признанию Волочковой, её команда его удалила.

Она обратилась к своим поклонникам, которые её любят. Звезда балета отметила, что на её шоу всегда аншлаги.

Ранее юрист Катя Гордон назвала "стыдобой" попытки Волочковой демонстрировать успех, летая при этом в эконом-классе.

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