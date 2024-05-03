Выбираем неприхотливые многолетники для сада: обратите внимание на эти два растения

Почему стоит посадить колокольчики и ацену

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Какие растения выбрать для своего участка, чтобы они долгие годы радовали своим видом и не создавали лишних хлопот? Этот вопрос волнует многих садоводов. Для того чтобы создать прекрасный сад, необязательно приобретать дорогие и требовательные к уходу растения. Главное — подобрать растения, которые подходят под климат вашего региона, место посадки (в тени или на солнце) и кислотность почвы.

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Существует огромный ассортимент неприхотливых многолетников. Выберите те, которые соответствуют вашим условиям, а также предпочтениям.

Например, если вы хотите создать сад, цветущий с июня по сентябрь, обратите внимание на различные виды и сорта колокольчиков. Они обладают яркими цветами и не требуют особого ухода. Низкорослые колокольчики хорошо подойдут для украшения розария или обрамления клумб и садовых дорожек. После первого цветения их можно подстричь, чтобы стимулировать повторное цветение.

Ещё одним прекрасным растением для сада является ацена. У нее красивая пестрая листва и яркие соцветия. Она обладает хорошей засухоустойчивостью и подходит для создания сплошного цветочного ковра в саду. Кроме того, ацена не требует частого полива и удобрений.

Выбор неприхотливых многолетников позволит вам создать красивый сад с минимумом усилий по уходу.