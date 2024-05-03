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Выбираем неприхотливые многолетники для сада: обратите внимание на эти два растения

Почему стоит посадить колокольчики и ацену

1:29
Садоводство » Цветы

Какие растения выбрать для своего участка, чтобы они долгие годы радовали своим видом и не создавали лишних хлопот? Этот вопрос волнует многих садоводов. Для того чтобы создать прекрасный сад, необязательно приобретать дорогие и требовательные к уходу растения. Главное — подобрать растения, которые подходят под климат вашего региона, место посадки (в тени или на солнце) и кислотность почвы.

Почему стоит посадить колокольчики и ацену
Фото: commons.wikimedia.org by Stan Shebs is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Существует огромный ассортимент неприхотливых многолетников. Выберите те, которые соответствуют вашим условиям, а также предпочтениям.

Например, если вы хотите создать сад, цветущий с июня по сентябрь, обратите внимание на различные виды и сорта колокольчиков. Они обладают яркими цветами и не требуют особого ухода. Низкорослые колокольчики хорошо подойдут для украшения розария или обрамления клумб и садовых дорожек. После первого цветения их можно подстричь, чтобы стимулировать повторное цветение.

Ещё одним прекрасным растением для сада является ацена. У нее красивая пестрая листва и яркие соцветия. Она обладает хорошей засухоустойчивостью и подходит для создания сплошного цветочного ковра в саду. Кроме того, ацена не требует частого полива и удобрений.

Выбор неприхотливых многолетников позволит вам создать красивый сад с минимумом усилий по уходу.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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