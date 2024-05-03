Избегайте нелепых ошибок: секреты идеального макияжа от визажиста

Ошибки в макияже, приводящие к неряшливому виду и создающие ощущение усталости

2:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Часто при стремлении сделать макияж более выразительным и привлекательным девушки допускают ряд ошибок, которые, наоборот, могут испортить образ. Мы провели беседу с Александрой Шагеевой, опытным бровистом-визажистом, чтобы узнать, какие ошибки могут привести к нежелательным последствиям и как их избежать.

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Отсутствие базы под макияж и неправильно подобранный тон: нанесение темного или слишком светлого тона на неподготовленную кожу может подчеркнуть неровности и шелушения. Перед нанесением макияжа важно увлажнить кожу и использовать специальную базу. Также нужно подобрать тон тонального средства, учитывая подтона кожи, и наносить его с использованием влажного спонжа или кисти.

Слишком светлый и плотный консилер: плотно нанесенный светлый консилер может придать неестественный вид. Лучше использовать консилер персикового оттенка для скрытия темных кругов под глазами и выбирать легкие текстуры, подходящие для кожи в области вокруг глаз.

Агрессивный контуринг: использование темных румян и скульпторов с оранжевым и серым подтоном может создать грязный вид макияжа. Румяна могут освежить лицо и подчеркнуть его форму, поэтому лучше выбирать их в трендовых оттенках.

Неправильно оформленные брови: слишком темные и насыщенные брови могут сделать взгляд тяжелым и лицо грубым. Важно уделить внимание укладке и оформлению бровей с помощью специальных средств, таких как тушь, гель или мыло для бровей.

Серые тени: серые тени могут подчеркнуть синяки под глазами, создавая уставший вид. При использовании серых теней необходимо тщательно проработать их тон и все детали макияжа.

Помада без контура: нанесение помады без контура может уменьшить губы и сделать макияж менее стойким. Важно использовать контур для губ и подбирать соответствующую помаду для дополнительного объема и стойкости.