AZUR air вновь открывает рейсы в Анталью из регионов России: расписание и дополнительные услуги

Авиакомпания "AZUR air" объявила о возобновлении рейсов в Анталью из различных регионов России. По сообщению пресс-службы, полеты будут выполняться в рамках весенне-летнего расписания. В текущем году авиаперевозчик планирует летать в Анталью из 20 российских городов, среди которых Владикавказ, Калининград, Минеральные Воды, Омск, Пермь, Сочи, Сургут и Тюмень.
Традиционно рейсы в популярный турецкий курорт также будут организованы из Москвы и крупных городов Поволжья, Урала и Сибири.
В соответствии с расписанием, частота полетов варьируется от одного раза каждые десять дней до нескольких раз в неделю и даже ежедневно.
Авиакомпания также предоставляет ряд дополнительных услуг, включая возможность добавления багажных мест, транспортировку спортивного оборудования и предложение мест AZUR Space с увеличенным пространством для ног.
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