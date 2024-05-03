AZUR air вновь открывает рейсы в Анталью из регионов России: расписание и дополнительные услуги

В Анталью из регионов России возобновлены полёты

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания "AZUR air" объявила о возобновлении рейсов в Анталью из различных регионов России. По сообщению пресс-службы, полеты будут выполняться в рамках весенне-летнего расписания. В текущем году авиаперевозчик планирует летать в Анталью из 20 российских городов, среди которых Владикавказ, Калининград, Минеральные Воды, Омск, Пермь, Сочи, Сургут и Тюмень.

Фото: airliners.net by Javier Bravo Muñoz is licensed under Creative Commons CC0 License

Традиционно рейсы в популярный турецкий курорт также будут организованы из Москвы и крупных городов Поволжья, Урала и Сибири.

В соответствии с расписанием, частота полетов варьируется от одного раза каждые десять дней до нескольких раз в неделю и даже ежедневно.

Авиакомпания также предоставляет ряд дополнительных услуг, включая возможность добавления багажных мест, транспортировку спортивного оборудования и предложение мест AZUR Space с увеличенным пространством для ног.