Объем внутреннего валового продукта (ВВП) стран-членов группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) с учётом присоединения новых государств предположительно составит 37% от общемирового показателя. Эту информацию сообщило РБК.
Согласно данным, в 2024 году к составу БРИКС могут присоединиться Аргентина, Эфиопия, Иран, Египет, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, если они официально примут предложение о вступлении.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил 4 августа, что после расширения состава, доля БРИКС в мировом ВВП по показателю паритета покупательной способности составит 37%, а их население будет составлять 46% общемировой численности. Эти цифры были подтверждены расчетами РБК, основанными на данных Международного валютного фонда и Всемирного банка за предыдущий год. При этом учитывалась текущая оценка мирового населения, которая составляет 8,06 миллиарда человек.
В настоящее время доля пяти стран БРИКС в глобальном ВВП составляет 31,5%, а их население превышает 40% общемировой численности.
Следует отметить, что крупнейшей из новых потенциальных членов БРИКС является Саудовская Аравия. По данным МВФ, ее ВВП в долларовом выражении по итогам прошлого года оценивается в 1,1 триллиона долларов, что составляет 50% от аналогичного показателя России. С другой стороны, самым населенным новым членом группы становится Эфиопия, согласно оценке Всемирного банка на конец 2022 года ее население составляет 123 миллиона человек. Однако ВВП на душу населения в Эфиопии остается невысоким и составляет немногим более 1 тысячи долларов, что в 52 раза меньше показателя Объединенных Арабских Эмиратов и в 30 раз меньше Саудовской Аравии.
Саммит группы БРИКС прошел с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Это событие стало первым личным собранием лидеров группы за последние три года, президент России Владимир Путин принял участие в нем удалённо.
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