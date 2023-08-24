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Cumhuriyet: вот каким образом БРИКС постепенно уничтожит доллар

1:46
Экономика

Для отказа от доллара необходимо увеличить использование национальных валют, это тенденция в международной торговле, отмечает турецкое издание Cumhuriyet.

Cumhuriyet: вот каким образом БРИКС постепенно уничтожит доллар
Фото: by Images_of_Money is licensed under CC BY 2.0

Расширение БРИКС и дедолларизация дополняют друг друга. И чем больше будет расширяться эта организация, тем больше национальных валют будет использоваться в мировой торговле, тем больше оборотов будет набирать дедолларизация, подчёркивается в материале (перевод "ИноСМИ").

Параллельно с расширением самого объединения будет увеличиваться и число членов Нового банка развития БРИКС. Ранее в него входили три государства, сейчас в общей сложности к нему хотят присоединиться 50 стран.

БРИКС как организация, которая расширяется и, повышая роль национальных валют, ослабляет гегемонию доллара, увеличит свой вес в системе международных отношений в предстоящий период, отмечает турецкое издание.

"БРИКС, обошедшая G7 по величине экономики, по мере своего расширения будет и дальше наращивать своё влияние. А это, в свою очередь, ускорит построение многополярности и обеспечит демократизацию международных отношений", — говорится в материале.

Напомним, в четверг стало известно, что к БРИКС в следующем году присоединятся несколько государств: Аргентина, Египет, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Эфиопия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что все страны БРИКС выступили за сохранение названия, которое уже стало брендом.

"Это будет подчеркивать преемственность нашей работы", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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