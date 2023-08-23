Al Binaa: Путин предложил нанести последний удар по доллару

3:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС обратил внимание на угрозу западной гегемонии и доминирования американского доллара в мировой торговле, отмечает ливанское издание Al Binaa.

Фото: Maria Breuer/http://imagebroker.com

Увеличение числа стран, желающих вступить в БРИКС, рост ВВП блока, а также снижение доли доллара в экспортно-импортных операциях способствуют достижению текущей цели — лишить доллар статуса ведущей мировой валюты, отмечается в материале (перевод "ИноСМИ").

В своей речи президент России не стал затрагивать политические аспекты глобальных конфликтов. Путин коснулся исключительно экономических проблем — санкций, энергетического и зернового кризиса.

Подводя итог, можно сказать, что глобальным приоритетом сейчас является избавление от гегемонии доллара, подчёркивает ливанское издание.

По данным Всемирного банка, БРИКС обогнал "Группу семи" (G7) по объёму ВВП. В мировой экономике у БРИКС оказалась доля в 32 процента, а у "семёрки" — 31 процент.

БРИКС на данный момент — это почти 26 процентов территории мира и около 43 процентов населения планеты. При подсчете ВВП учитываются не банковские операции и фондовые биржи, а фактическая стоимость активов, сырья и реально произведённых товаров.

Странам сообщества удалось снизить свою зависимость от западных экономик, в то время как США и Евросоюзу не удалось добиться автономии от экономик стран объединения. Европа продолжает страдать от последствий прекращения поставок российских энергоносителей. Все западные страны признают невозможность добиться экономической независимости от Китая.

Взаимные капиталовложения государств-членов БРИКС увеличились в шесть раз, а доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках этих стран снизилась примерно до 20 процентов. Другими словами, переход к новому мировому экономическому порядку, независимому от доллара, стал возможен.

Так что отказ от доллара — не просто красивая идея. Доля американской валюты в расчётах между государствами БРИКС за последние два года снизилась почти на половину. Снижается и доля доллара в расчётах со странами, которые не входят в объединение.

А если учесть количество стран, которые заинтересованы во вступлении в БРИКС — и особенно имеющих вес на энергетическом рынке, вроде Саудовской Аравии и Ирана — то очевидно, что влияние этого объединения на мировых рынках значительно возрастёт.

Борьба с гегемонией доллара началась с работы по созданию аналога SWIFT ­­- собственной системы обмена финансовыми сообщениями. Было утверждён новый банк развития.

Также идут дискуссии о создании единой валюты в дополнение к национальным валютам стран БРИКС, которая составит конкуренцию доллару в финансовых и торговых операциях.