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Dünya: в "ворота" доллара забит ещё один гол

2:02
Экономика

На минувшей неделе произошло ещё одно событие, важное с точки зрения дедолларизации мировой экономики. Индия впервые приобрела один миллион баррелей нефти у Объединённых Арабских Эмиратов, оплатив поставку в национальной валюте, сообщает турецкое издание Dünya.

Dünya: в "ворота" доллара забит ещё один гол
Фото: "Dollar" by Images_of_Money is licensed under CC BY 2.0

Тем самым, Индия забила ещё один гол в "ворота" доллара, отмечается в материале (перевод "ИноСМИ"). Ведь как правило, большинство сделок по сырьевым товарам по всему миру оплачивается в американской валюте.

Индия является третьим по величине импортёром и потребителем нефти в мире. В двусторонней торговле Индия и ОАЭ решили использовать национальные валюты, чтобы снизить издержки на транзакциях с обменом на доллары.

Дедолларизация начала набирать обороты после того, как США ввели финансовые санкции против России. В частности, государства БРИКС стали гораздо чаще в сделках использовать национальные валюты.

Причин для дедолларизации хватает. Дело в чрезмерной зависимости от единственной валюты — то есть доллара. Проблемы могут возникнуть из-за изменения кредитно-денежной политики США, возможных санкций и ограничений с их стороны.

Геополитические конфликты, спровоцированные США или в которые они вовлечены, повлекли усиление напряжённости в отношениях Соединённых Штатов с другими государствами. И некоторые страны куда менее охотно используют доллар в своих торговых и финансовых сделках.

Китай всё активнее стимулирует использование своей валюты в качестве альтернативы доллару. А кроме того, для тех, кто ищет альтернативу доллару, весьма привлекательны криптовалюты.

Разумеется, процесс дедолларизации ещё только набирает обороты. Трудно ожидать изменения складывавшейся десятилетиями системы за пару лет. Однако тенденция вполне очевидна, о ней говорят как о вполне объективном процессе.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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