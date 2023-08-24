Цеков: условия по прекращению конфликта, предложенные Киевом, несуразны и далеки от реальности

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По словам сенатора от крымского региона, члена международного комитета Совфеда Сергея Цекова, условия парламента Украины, касающиеся прекращения конфликта, не имеют ничего общего с реальностью.

Фото: "Проспект Юрия Гагарина, Киев" by Artemka is licensed under CC BY-SA 4.0.

Ранее Верховной Радой был закреплён отказ от любых территориальных уступок ради завершения конфликта. В принятом постановлении сказано, что Украина "ради справедливого и устойчивого мира" намерена добиваться восстановления территориальной целостности страны в рамках её международно признанной государственной границы. В планах Киева также значится возвращение Крыма, отказ России от базирования там Черноморского флота и выдворение всех граждан РФ с полуострова.

"На лицо отсутствие адекватной оценки складывающейся ситуации. Они могут еще много чего несуразного и ничтожного напринимать. Это все далеко от реальности", — сказал Цеков в разговоре с РИА Новости.

Сенатор заверил, что Крым и новые российские регионы никогда не станут опять украинскими, равно как и Черноморский флот РФ не покинет Севастополь.

Цеков считает, что у Киева сейчас есть другие, гораздо более важные задачи по спасению остатков Украины, а не "восстановлению границ украинской империи", которые есть только в больном воображении киевских властей.