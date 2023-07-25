На обломках Украины ожидается возникновение нового государства после завершения боевых действий, следует из заявления сенатора Сергея Цекова.
По его словам, речь идёт об образовании страны, которая откажется от прозападного курса. Он считает, что украинскому руководству ещё в 1991 году нужно было делать выбор в пользу сближения с РФ для формирования успешного и развивающегося государства.
"После прекращения конфликта на обломках Украины появится новое государство, которое будет дружественным России", — подчеркнул Цеков в беседе с РИА Новости.
Ранее американский радиоведущий Гарланд Никсон предрёк неминуемое поражение киевского режима в ходе противостояния с ВС РФ, после которого Запад бросит президента Украины Владимира Зеленского на произвол судьбы.
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