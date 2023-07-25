Цеков: после завершения СВО на обломках Украины появится новое государство

0:54 Your browser does not support the audio element. Мир

На обломках Украины ожидается возникновение нового государства после завершения боевых действий, следует из заявления сенатора Сергея Цекова.

Фото: ya.ru

По его словам, речь идёт об образовании страны, которая откажется от прозападного курса. Он считает, что украинскому руководству ещё в 1991 году нужно было делать выбор в пользу сближения с РФ для формирования успешного и развивающегося государства.

"После прекращения конфликта на обломках Украины появится новое государство, которое будет дружественным России", — подчеркнул Цеков в беседе с РИА Новости.

Ранее американский радиоведущий Гарланд Никсон предрёк неминуемое поражение киевского режима в ходе противостояния с ВС РФ, после которого Запад бросит президента Украины Владимира Зеленского на произвол судьбы.