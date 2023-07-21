Западу не удастся помочь Зеленскому победить РФ. Киев неминуемо потерпит поражение, а западные союзники обвинят во всём украинского президента Владимира Зеленского, считает американский радиоведущий Гарланд Никсон.
"Он (Зеленский) знает, что его бросят на произвол судьбы. Они (Запад) обвинят во всем его", — сказал Никсон.
Журналист уверен, что Зеленский хорошо понимает, что его ожидает со стороны Запада. Об этом говорит постоянное напряжение, в котором он постоянно пребывает.
"Судя по выражению его лица, он в курсе той опасности, которой подвергается его жизнь и вся эта задумка", — отметил Никсон.
Ведущий надеется, что ВС РФ выполнят все задачи, которые наметили себе в ходе СВО. Вряд ли Россия готова каждые несколько лет начинать новую спецоперацию с небольшими перерывами между военным противостоянием, считает Никсон.
Теперь журналист надеется, что всё закончится, когда ВС РФ достигнут Днепра — тогда, по его мнению, Украина окончательно развалится, её армия будет окончательно ослаблена и развалена, а политическая власть уже не будет существовать.
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